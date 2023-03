28 novembre, 15 décembre, 20 janvier : comment vont se passer les prochaines semaines ?

À partir du 15 décembre, si le confinement peut être levé à cette date comme le prévoit l'exécutif, il sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h. Seules exceptions : les réveillons de Noël et du Nouvel An.

À cette date, "les activités extra-scolaires en salle pour l'accueil des enfants durant les fêtes seront à nouveau autorisées, avec des règles strictes", a-t-il précisé.

De même, les salles de cinéma, de théâtre, de musée pourront rouvrir, là aussi selon un protocole sanitaire strict. Si les nouvelles contaminations quotidiennes demeurent autour des 5.000 et le nombre de personnes en réanimation entre 2.500 et 3.000, "le confinement pourra être levé" le 15 décembre et "les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront reprendre leur activité", a-t-il déclaré. "Un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée", a précisé le Président.

Lors de cette deuxième phase, la vaccination sera possible "dès fin décembre-début janvier mais ne sera pas obligatoire".