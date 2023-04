Allocution d'Emmanuel Macron à 20h : que prévoient les opposants à la réforme des retraites ?

Ainsi, depuis plus de 24 heures, des appels à se rassembler et à faire des concerts de casseroles sont diffusés sur les réseaux sociaux. Ces rassemblements cacophoniques devant toutes les mairies de France et les préfectures, notamment, auront lieu dès 20h. Leur objectif : ne pas entendre la moindre déclaration du Président.

Parmi ceux qui appellent à faire du bruit ce lundi soir, l'association Attac, qui dès dimanche écrivait sur Twitter : "Macron ne nous écoute pas ? Personne ne l'entendra ! Recensons toutes les casserolades et appels à boycotter Macron à 20 heures".