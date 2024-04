Altise du chou : quels sont les gestes à mettre en place pour éviter les attaques ?

L'altise du chou est un insecte nuisible qui s'attaque aux Brassicacées et freine leur croissance. Longue de quelques millimètres, elle possède une carapace sombre brillante, des antennes et des ailes. Pour se prémunir d'une infestation, l'idéal est d'opter pour des gestes préventifs.

Elle est minuscule, mais fait de très gros dégâts dans notre potager et notamment sur les choux. L'altise est un coléoptère particulièrement nuisible qui grignote les feuilles. Elle apparaît dès le mois d'avril après une période d'hibernation pour venir pondre sur les tiges ou au pied des végétaux. À l'abri des regards, les larves se développent à l'intérieur des tiges. C'est pendant l'été que ces nuisibles atteignent l'âge adulte. Ce que l'altise du chou préfère ? Les semis. Elles s'attaquent aux choux, mais aussi aux radis, à la roquette, aux navets et aux betteraves fraîchement mis en terre.

Comment prévenir l'apparition des altises ?

Il est toujours préférable d'opter pour un système de rotation des cultures, c'est-à-dire que l'on ne plante pas les mêmes espèces de végétaux (ou de la même famille) sur la même parcelle, deux années de suite. Pourquoi ? Parce que chaque nuisible a sa plante préférée ! Sachant où trouver le gîte et le couvert, ces insectes indésirables vont rester dans le sol pour attendre l'arrivée d’une nouvelle culture à détruire. En adoptant la rotation des cultures, on évite donc de leur offrir un buffet gratuit. Par ailleurs, les altises ont l'eau et l'humidité en horreur. Ainsi, il est conseillé d'arroser régulièrement les semis et les jeunes plants afin de les tenir éloignés. N'hésitez pas également à pailler le sol de manière à garder l'humidité. Pensez par ailleurs à biner souvent les pieds pour éliminer les œufs et les larves. Vous pouvez aussi planter de la menthe entre les choux qui fera office de répulsif naturel.

Comment lutter contre une attaque d'altise du chou ?

Si, malgré toutes les précautions, vos choux sont pris d'assaut par ces coléoptères, il existe des traitements naturels pour s'en débarrasser. Vous pouvez opter pour des purins de tanaisie, d'ortie, d'absinthe ou encore une décoction de sureau noir à vaporiser. Ces traitements peuvent vous aider dans votre combat contre les altises, mais aussi agir comme des répulsifs. En cas d'infestation massive, la solution est l'insecticide naturel à base de pyrèthre végétal. Il faudra alors agir en deux fois, avec une semaine d'intervalles pour vous débarrasser des indésirables. Toutefois, il faut être particulièrement vigilant. Non seulement, il ne faudra pas secouer les feuilles afin d'éviter que les altises sautent sur une autre plante, mais le pyrèthre impacte tous les insectes, même les auxiliaires qui sont d'une aide précieuse au jardin. Par conséquent, utilisez ce produit avec parcimonie.