Amiante : près de 30% des écoles exposées à des matériaux cancérigènes, selon une enquête

Même "largement sous-estimés", les chiffres sont éloquents. Selon une enquête des équipes de la série documentaire Vert de rage diffusée sur France 5, sur près de 20.000 écoles, il apparaît qu'environ 30 % d'entre elles contiennent des matériaux amiantés. Les établissements de primaire et de maternelle seraient principalement concernés, et notamment près d'un millier en Ile-de-France, deuxième région la plus touchée par ce fléau après la Bretagne.

Or, pour rappel, les effets d'une telle exposition peuvent être observés des années plus tard. "Une seule fibre d’amiante peut suffire à provoquer des maladies pouvant aller jusqu’au cancer. Les effets vont se développer 10, 15, 20, 30 ans après l’exposition", rappelle auprès de Franceinfo, Martin Boudot, journaliste pour la série. Maladies broncho-pulmonaires, plaques pleurales, fibroses, cancer du poumon et de la plèvre… l'Institut national de veille sanitaire (INVS) estime que l’amiante serait responsable de près de 2200 nouveaux cas de cancers et de 1700 décès chaque année.