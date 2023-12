Amour : comment savoir si je suis dans une relation "pansement" ?

On appelle relation pansement une liaison souvent temporaire qui survient après une rupture douloureuse. Parmi les signes témoignant de ce type de relation, on trouve notamment une certaine idéalisation de l'autre et un manque de communication dans la résolution des problèmes. Comparer sa nouvelle histoire avec celles des autres ou son précédent couple peut entacher la relation.

Après une rupture amoureuse, il peut être difficile pour les partenaires de recréer une intimité avec quelqu'un d'autre. Afin de parer à la tristesse, la solitude ou même la colère que suscite cette séparation, de nombreuses personnes tentent de se consoler en débutant une nouvelle relation. Or la liaison qui suit une séparation est rarement très saine : on parle de relations pansement. On vous explique ce phénomène et on vous aide à analyser les signes qui ne trompent pas.

Qu’est-ce qu’une relation “pansement” ?

On qualifie de “pansement” une relation principalement transitoire qui survient après une rupture récente. Aussi appelée “relation tampon”, ce phénomène a généralement lieu chez les couples qui se séparent après une longue période d’amour. Blessé, seul et/ou en colère, la personne célibataire va avoir tendance à chercher du réconfort auprès de quelqu’un d’autre pour se remettre de sa peine. Mais la tristesse post-rupture - souvent très forte - peut empêcher la création d’une relation saine avec un nouveau compagnon… Bien que ce type de liaison soulage un temps, elle apporte surtout beaucoup de souffrance pour l’autre partenaire.

Des signes qui ne trompent pas

Afin de savoir si vous êtes dans ce cas, il est important de connaître les signes. Plusieurs points sont en effet symptomatiques d'une relation dite pansement. Dans un premier temps, si vous sentez que vous idéalisez votre nouveau partenaire et que vous le placez sur un piédestal, prudence. Ne pas voir les défauts éventuels de l’autre peut confirmer ce type de relation dysfonctionnelle. Si vous avez tendance à ne voir que la partie positive de la relation et non sa globalité, il sera plus difficile de développer de réels sentiments amoureux. De même, les problèmes de communication, de définition de la relation ou tout simplement le manque d'envie de régler des difficultés sont souvent la preuve d'une relation pansement.

À l'inverse, si votre partenaire passe au second plan de votre vie ou que vous avez du mal à le présenter à vos proches, cela peut signifier que vous avez un doute notable quant à la longévité de cette nouvelle histoire. Enfin, si vous avez le réflexe de comparer votre relation aux autres ou à votre ex-compagnon, soyez vigilant. Il peut s'agir de signe avant-coureur d'une relation pansement vouée à n’être que temporaire.