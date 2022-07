André Boîte, le doyen des Niçois, est mort à l'âge de 111 ans

Il avait vécu la Première Guerre mondiale, et puis la Seconde, dont il était le deuxième plus vieux vétéran. Né un 6 décembre 1910, André Boîte, le doyen des Niçois, s'est éteint, ce vendredi 15 juillet, à l'âge de 111 ans, rapporte notamment Nice-Matin. Fils d'un père voyageur de commerce et d'une mère femme de chambre, ce supercentenaire a eu trois enfants, un fils décédé en 2017 et deux filles ainsi que trois arrière-petits-fils.