Animal abandonné : comment lui porter secours ?

Un chien abandonné ou perdu est souvent désorienté et peut se montrer agressif, surtout s'il a été maltraité par son maître. Ne prenez aucun risque quelle que soit la race, car il peut vous mordre et même être porteur d'une maladie transmissible à l'homme ! Appelez sans attendre la mairie, le commissariat ou la gendarmerie de la commune afin qu'ils viennent le prendre en charge avec les moyens adaptés. La procédure est identique pour un NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) de type rongeur ou reptile (serpent, iguane…).

Si vous trouvez un chat abandonné, il y a de fortes chances qu'il soit apeuré et ne vous laisse pas l'approcher. Ne tentez pas de l'attraper de force, il pourrait se débattre, vous griffer et vous mordre. Au contraire, vous pouvez tenter de l'amadouer en lui donnant un peu de nourriture et d'eau. Ensuite, essayez de l'identifier pour le rendre à son propriétaire, confiez-le à un refuge ou adoptez-le s'il n'est pas réclamé. Ainsi, il trouvera un nouveau foyer et n'ira pas grossir les rangs des animaux en attente d'adoption à la SPA.