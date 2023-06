5 choses à savoir avant d'adopter un chat

Dès son adoption, le chat devra avoir une ou deux gamelles à lui avec une nourriture adaptée, une litière, un sac de transport et quelques jouets, c'est un minimum. Vous devrez aussi l'identifier avec une puce électronique, le faire castrer, le traiter contre les parasites, vacciner régulièrement et enfin, accompagner sa vieillesse en faisant face aux maladies. Ces dépenses et frais vétérinaires sont inévitables, mais pour le reste, il n'est pas utile de se ruiner en jouets et arbres à chat coûteux, car le félin se contente de peu tant qu'il se sent bien.