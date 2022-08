Protéger les coussinets du chien en été

Lorsque les coussinets de votre animal sont endommagés, les symptômes sont facilement reconnaissables. Tout d'abord, ses coussinets sont plus foncés et des cloques font leur apparition. Parfois, il y a également des signes de rougeurs. Par ailleurs, votre chien peut se mettre à boiter, il se lèche plus qu'à l'accoutumée et il a tendance à se mordiller les pattes. Si vous constatez ces signes, il est important de commencer par rincer les pattes de votre animal à l'eau froide. Ensuite, il faudra les couvrir afin que votre chien ne les lèche pas. Si vous constatez une infection dans les jours suivants, il est primordial de l'emmener chez le vétérinaire.