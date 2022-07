Reconnaître et prévenir les signes d'un coup de chaleur chez le chat

Lorsque le chat est victime d'hyperthermie, les signes apparaissent très vite et peuvent évoluer très rapidement : en moins de trente minutes. Le coup de chaleur commence par un halètement marqué, une respiration subite et une hypersalivation. Le chat est également en état de déshydratation, il est agité, sa fréquence cardiaque s'accélère. La langue de votre animal peut changer de couleur et devenir bleu. On note aussi des troubles de la coagulation, un abattement puis une prostration. S'il convulse et que les tremblements sont d'une grande violence, le risque de décès est imminent et hélas inévitable.