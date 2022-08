Les bons gestes pour protéger son chat en temps de canicule

Comme pour l'humain, le chat doit s'hydrater le plus souvent possible. Aussi, n'oubliez pas de remplir très régulièrement sa gamelle d'eau fraîche. Pour garder une bonne température, vous pouvez même mettre quelques glaçons, surtout si vous devez vous absenter et laisser votre animal seul pendant quelques heures. Multipliez également les points d'eau et plaçant des coupelles un peu partout dans votre maison ou appartement. L'eau doit être toujours propre et toujours fraîche.