Comment éviter à son chat les accidents sur son lieu de vacances ?

Les chats peuvent être attirés par l'odeur des mets que l'on fait griller. Tentés par les effluves de poisson ou de viande, ils pourraient s'en approcher et risquent de se brûler ou de renverser le grill. Aussi, assurez-vous de ne pas laisser votre animal trop près. En cas de brûlure, appliquez une gaze humidifiée ou passez la plaie à l'eau froide avant de l'emmener chez le vétérinaire. Par ailleurs, ne laissez pas traîner l'allume-feu, car ces produits ont un goût sucré qui attire les animaux. Or, ingérer ce produit peut causer une grave intoxication. Si cela arrive, n'essayez surtout pas de faire vomir votre animal. Rendez-vous le plus rapidement possible chez le vétérinaire.