Comment faire garder son chat pendant les vacances ?

Ce mode de garde est très connu pour les chiens et il existe aussi pour les chats. Certaines pensions sont même exclusivement réservées à nos félins. Cet accueil est spécialisé et votre chat sera entre les mains de professionnels formés. Il en existe de toute sorte, jusqu'aux très luxueux. Tout dépend de votre bourse et surtout de votre lieu de résidence. Si votre chat est sociable et ne se sent pas stressé au milieu d'autres félins, c'est la solution idéale. Toutefois, pour qu'il ne se sente pas trop dépaysé, n'hésitez pas à lui laisser des jouets ou une couverture afin qu'il garde quelques repères.