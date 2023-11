Animaux domestiques : qui sont les plus gros dormeurs ?

On aimerait souvent être à la place de nos animaux de compagnie qui semblent faire la sieste toute la journée pendant qu'on travaille. Pourtant, leur besoin de sommeil varie beaucoup d'une espèce à l'autre et selon la période du cycle de vie de l'animal. On les a donc classés du plus grand au plus petit dormeur. N'oublions pas toutefois qu'il ne s'agit que d'une tendance et qu'il y a toujours des exceptions !