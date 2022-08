Guêpes, tiques, chenilles : quels sont les dangers pour les chiens en été ?

Les chiens aiment beaucoup se promener dans les hautes herbes ou dans les clairières. Et ces lieux sont les zones favorites de tiques. Dans leurs escapades, les chiens peuvent être susceptibles d'être attaqués par ces parasites qui s'accrochent au pelage de nos compagnons avant de les piquer et de sucer leur sang. En général, ces attaques ne sont pas dangereuses, car la perte de sang est très faible. Mais les tiques peuvent être porteuses de bactéries et de maladie comme la borréliose de Lyme. Les symptômes sont une fièvre et une perte d'appétit accompagnées d'inflammation et des difficultés à se déplacer. Si vous constatez ces signes ou si vous avez des soupçons, n'hésitez pas à l'emmener chez le vétérinaire pour le faire tester.