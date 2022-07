Les épillets : un danger pour les chiens en été

Plusieurs symptômes se manifestent et doivent immédiatement vous alerter. Parmi les signes les plus courants, il y a les éternuements répétés parfois accompagnés d'un saignement de nez plus ou moins important. Votre chien peut avoir les yeux larmoyants, parfois rougis, et même enflés. Il peut également secouer la tête de manière excessive et se lécher les poils très souvent. Enfin, des abcès peuvent se former sous la peau et il est possible qu'une fièvre se déclenche. Si vous remarquez ces symptômes, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire le plus rapidement possible, car un épillet peut faire des ravages et laisser de graves séquelles. Ce dernier retirera l'épillet. Si le retrait est aisé, il devra vous coûter entre 60 et 80 euros. Si une anesthésie générale est nécessaire et si des examens supplémentaires sont à prévoir, la facture oscillera entre 100 euros à 300 euros, parfois plus.