Année du Dragon de bois : à quoi faut-il s’attendre en 2024, selon l’astrologie chinoise ?

Les personnes nées sous le signe du dragon sont charismatiques et dominantes. Cette année est synonyme d’innovation et de créativité selon l’astrologie chinoise. 2024 est favorable aux changements personnels et sociétaux, ainsi qu’à la croissance économique.

La fin de l’année du lapin d’eau approche. À la nouvelle lune, le samedi 10 février 2024, sera célébré le Nouvel An chinois, qui marquera le début de l’année du Dragon de bois. Un signe qui n’a pas été à l’honneur depuis 1964. Que signifie ce signe et que laisse-t-il présager pour cette année ? On vous éclaire.

Que signifie le signe du dragon ?

Selon le calendrier chinois, l’année du Dragon survient une fois tous les douze ans, puisque l’astrologie compte douze animaux différents, qui se succèdent tour à tour. C’est le seul animal mythique du calendrier chinois qui occupe d’ailleurs une place symbolique dans le folklore local.

L’année du Dragon est placée sous l’énergie du yang, c'est-à-dire de l'action et elle sera d'une grande influence sur le profil des personnes nées sous ce signe. La mythologie chinoise indique que les personnes nées sous le signe du Dragon sont des chefs, sûrs d’eux-mêmes, qui sont charismatiques et dominants. Les Dragons seraient également tenaces, intelligents, mais n’aiment pas la critique. Compétitifs dans l’âme, les Dragons peuvent manquer de patience et de tolérance vis-à-vis des autres. Vladimir Poutine, Che Guevara, John Lennon ou encore Bruce Lee sont nés sous le signe du Dragon.

À quoi peut-on s’attendre selon l’astrologie chinoise ?

En 2024, le Dragon s’accompagne du bois comme ascendant. Combinés ensemble, ces deux éléments sont synonymes de croissance, de créativité et de renouveau. Ce qui veut dire, selon les experts du zodiaque chinois, que cette année sera marquée par de l’innovation et de la créativité. Il peut s’agir d’avancées technologiques par exemple, ou d’un nouvel élan dans la gestion des enjeux internationaux. Que ce soit en matière d’éducation ou de loisirs, l’année du Dragon de bois se veut aussi propice à l’exploration de nouveaux horizons d’un point de vue personnel. Ce signe étant significatif de changements majeurs, les personnes et les sociétés pourraient s’adonner à d’importantes modifications. Signe de l’abondance et de la prospérité, il se pourrait également que l’année du Dragon soit favorable à la croissance économique.

Une année favorable aux rats, chevaux, singes et coqs

Mais cela ne veut pas dire que 2024 sera simple sous tous rapports puisque des défis sont aussi attendus. Il vous faudra donc faire preuve de résilience et de détermination pour parvenir à vos fins. Placée sous le signe de la communication, cette année du Dragon de bois est propice au renforcement des relations, personnelles comme professionnelles.

2024 semble particulièrement prometteuse pour les personnes nées sous le signe du rat, du cheval, du singe et du coq. Si vous ne connaissez pas votre signe, il vous suffit de regarder le calendrier chinois pour savoir quel animal était à l’honneur lors de votre année de naissance.