Appareils électriques : plus de 20.000 bonus réparation demandés, mais le volume de déchets reste stable

Des débuts convaincants pour le "bonus réparation". Instauré le 15 décembre dernier pour inciter les Français à davantage faire réparer et ainsi allonger la durée de vie de leurs équipements électriques et électroniques, il offre aux personnes qui y ont recours une subvention de 10 à 45 euros. En quatre mois, plus de 20.000 utilisateurs y ont eu recours, avec un bonus moyen de 24 euros, selon un premier bilan présenté mercredi. Les lave-linges, les lave-vaisselles et les téléphones sont les produits qui en ont le plus bénéficié. Plus d'un appareil sur deux n'a pas eu besoin de pièce détachée, précise à l'AFP ecosystem.