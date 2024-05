"Appel manqué de maman" : le bad buzz de Deliveroo après une campagne pour la fête des Mères

Une campagne de Deliveroo à l’occasion de la fête des Mères ce dimanche a provoqué le tollé. La plateforme de livraison de repas a envoyé une notification aux utilisateurs de son application pour leur rappeler de ne pas oublier leur maman. Mais la notification a été jugée très maladroite, surtout par ceux qui ont perdu leur mère.

Un coup de communication qui ne passe pas. Ce dimanche 26 mai, à l’occasion de la fête des Mères, la plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo a eu une initiative marketing… qui a de quoi surprendre. Autour de 11 heures ce matin, elle a envoyé aux utilisateurs de son application mobile la notification suivante, pour les enjoindre à bien penser à leurs mères : "Appel manqué de maman", puis "Fausse alerte, ceci est un exercice ! Profitez de cette simulation pour souhaiter une bonne fête à votre maman".

Une intention louable dans l’idée, mais très maladroite. Car la notification a été reçue par des utilisateurs ayant perdu leur mère. Les messages sidérés et indignés n’ont ainsi pas tardé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. "Merci Deliveroo pour la maladresse ! Grosse pensée à tous ceux qui, comme moi, ont eu le cœur serré en voyant cette notification parce qu’ils n’ont plus la chance de recevoir d’appels manqués de leur maman", se désole une internaute sur X.

"Une journée déjà bien triste, mais recevoir cette notif Deliveroo c'était pas obligatoire. Pensée à toutes et tous qui ont perdu leurs mamans, on est ensemble", lance un autre. Un message "angoissant" et "horrible", souligne encore un troisième internaute.

En réaction, Deliveroo a reconnu "une maladresse" et a présenté ses excuses : "Nous regrettons l’envoi de cette notification, c’était une maladresse de notre part et nous nous excusons auprès de tous ceux que ce message a pu blesser", a déclaré l’entreprise auprès de BFM.

La plateforme n’en est pas à son premier flop marketing : en 2021, elle avait élaboré un canular pour le 1er avril, en adressant à certains clients une facture de 466,40 euros par mail, pour une commande de 38 pizzas : de quoi donner des sueurs froides aux destinataires. Le bad buzz a été immédiat. Là aussi, la marque a dû présenter ses excuses, reconnaissant "un poisson d'avril raté".