Appels aux rassemblements, cagnottes de soutien… Comment l’ultradroite s'organise depuis la mort de Thomas à Crépol

Plusieurs groupuscules identitaires ont refait surface après la mort de Thomas, 16 ans, tué à Crépol. Une mobilisation qui passe par des appels à se rassembler et des "cagnottes patriotes". Dans une note, les renseignements soulignent "autant leur mobilité que leur capacité de coordination".

C’est en début de soirée, ce samedi 25 novembre, que 60 à 80 personnes se sont donné rendez-vous à Romans-sur-Isère (Drôme) pour entamer une descente dans le quartier de la Monnaie. Armés de matraques ou de barres de fer, ces membres de l’ultra-droite affichaient un slogan : obtenir "justice pour Thomas", cet adolescent tué une semaine plus tôt lors d'une fête dans le village voisin de Crépol. Avec la menace induite de s’en prendre aux habitants de ce quartier populaire, d’où seraient originaires plusieurs suspects dans cette affaire.

Une action violente "sans précédent ces dernières années de militants de l’ultradroite nationaliste venus de toute la France", selon une note des Renseignements territoriaux que s’est procuré le service police-justice de TF1/LCI et que nous avons pu consulter. Vingt personnes sont alors interpellées. Depuis, différentes mouvances d’ultra-droite lui ont emboité le pas et organisé des déambulations dans des villes en France, comme à Toulouse, Rennes ou Lyon. Derrière ces actions, on retrouve l’ombre de la Division Martel, une mouvance néonazie parisienne, dont on sait que l’un de ses anciens membres, Léo R., a été le coordinateur de la descente à Romans-sur-Isère. Des groupuscules locaux ont pris le relais, comme les Remparts de Lyon, héritiers de Génération identitaire, L’Oriflamme, un groupuscule néonazi violent venant de Rennes, ou encore MesOs Reims, ces hooligans de Reims à l’idéologie similaire.

Une dénonciation des "francocides"

Cette mobilisation de l’ultradroite française, terme utilisé à l’origine par la police pour renvoyer à "l’extrême droite potentiellement violente" selon le chercheur Nicolas Lebourg, est aujourd’hui permise par une coordination en ligne, via des appels sur Telegram ou de manière plus traditionnelle sur Facebook. Cela a par exemple été le cas des Remparts de Lyon, qui ont relayé l’appel à un "rassemblement pour la mémoire de Thomas, assassiné le week-end dernier par des racailles", lundi 27 novembre dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon. Ces appels ont également trouvé un écho avec la mobilisation, autour du drame de Crépol, de personnalités connues de l’extrême droite, Éric Zemmour en tête, mais aussi Pierre Sautarel, fondateur de Fdesouche, ou le militant Damien Rieu. Ce dernier a d'ailleurs changé sa photo de profil sur ses réseaux sociaux pour un dessin représentant Thomas avec un ballon de rugby.

La mobilisation s’est surtout constituée autour d’une revendication : la dénonciation des "francocides", ce terme inventé par Éric Zemmour pour qualifier des meurtres de Français sur le fondement présumé de leur couleur de peau. C’est ainsi que la communauté de l’ancien candidat à la présidentielle a rapidement fait le lien avec un autre drame, le meurtre de Lola le 14 octobre 2022 à Paris, et partagé un visuel d’une jeune femme sur lequel on peut lire "Hier Lola, aujourd’hui Thomas, demain toi ?"

La génération Z, le Mouvement des jeunes avec Eric Zemmour, fait le lien entre la mort de Lola et de Thomas, qu'il qualifie de "francocides" - DR

L’image joue un rôle important dans cette mobilisation en ligne de l’ultradroite et de nombreux clichés générés par intelligence artificielle alimentent les boucles Telegram. La plupart d’entre eux dénoncent la connivence, selon eux, des policiers avec les Français issus de l’immigration. Une référence au fait que les forces de l’ordre ont stoppé les velléités des militants identitaires à Romans-sur-Isère. Dans leur note, les Renseignements territoriaux relèvent ainsi que "les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qu’elles présentent la mouvance sous un jour favorable ou victimaire, génèrent un contexte propice au recrutement et sont de nature à inciter les militants à s’entrainer physiquement et à s’armer".

En parallèle, des "cagnottes patriotes" ont vu le jour pour soutenir financièrement les personnes interpellées à Romans-sur-Isère, érigées en "prisonniers politiques". Le journaliste indépendant Sébastien Bourdon relève ainsi l’appel aux dons pour "les braves de Romans" de CLAN, la Communauté de liaison et d'aide aux nationalistes. "C’est un réseau assez classique de l’extrême droite militante qui se réactive régulièrement", souligne ce spécialiste de l’ultradroite, qui se souvient de la cagnotte activée pour soutenir Yvan Benedetti, ce militant négationniste jugé et condamné en septembre 2022 pour "contestation de crimes contre l’humanité".

Des visuels générés par IA servent à illustrer la mobilisation de l'ultra-droite sur Telegram - DR

Des nouveaux rassemblements sont prévus au cours de la semaine, comme à Lille ou à Bordeaux, et un appel a été lancé sur TikTok pour se réunir devant toutes les mairies de France le 2 décembre, et "rendre justice à Thomas et toutes les autres victimes de ces barbares". De nouveaux regroupements suivis de très près par les autorités.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.