TikTok bientôt "banni" aux États-Unis, vraiment ?

Plusieurs facteurs laissent penser qu'une interdiction de TikTok aux États-Unis n'est pas "imminente", comme l'affirment certains en France. On peut même douter purement et simplement qu'elle se produise un jour. Parce que l'application fonctionne très bien, d'une part, et se trouve utilisée chaque jour par plusieurs millions d'Américains. Nul doute que l'interdire totalement serait de nature à susciter un mécontentement chez les usagers réguliers, tout comme chez les producteurs de contenus qui tirent profit de sa croissance et vivent aujourd'hui des vidéos qu'ils réalisent à destination de la plateforme.

Dans le même temps, on constate que les citoyens ne sont pas les seuls à s'en être emparée. Si les contenus politiques étaient jusqu'à présent rares et peu mis en avant, on les voit se multiplier sur TikTok à l'occasion des "midterms", traditionnelles élections de mi-mandat aux États-Unis. La presse relate cet engouement nouveau, la plateforme devenant un outil de campagne numérique à part entière.

Enfin, il s'agirait d'un signal politique très fort à l'égard de la Chine, susceptible d'être perçu comme une attaque sur le plan économique par Pékin. TikTok constitue l'une des rares plateformes chinoises à avoir réussi à dépasser le cadre de ses frontières, si bien qu'elle représente aujourd'hui un symbole. S'y attaquer serait potentiellement risqué pour les États-Unis, qui s'exposeraient à de potentielles sanctions en retour.