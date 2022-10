Whatsapp : Meta lance la fonctionnalité que tout le monde attendait

Qui n'est jamais resté dans un groupe uniquement pour éviter que son nom ne soit affiché, aux yeux de tous les autres, comme "ayant quitté le groupe" ? Évidemment, l'interprétation pourrait être multiple, mais on ne voudrait surtout pas que cette défection soit considérée comme une marque de indifférence totale à l'égard des "informations des parents d'élèves du CM2 C" ou comme un désintérêt profond du groupe familial qui permet d'être au courant des derniers développements de "l'organisation de l'anniversaire secret de tatie Huguette" (et dont les notifications ne cessent de vous déranger). Meta a exaucé les vœux de ces discrets déserteurs.

Dans sa dernière mise à jour, disponible depuis le 14 octobre selon le site spécialisé Numerama, l'application Whatsapp indique sur l'Apple Store et dans Google Play, que "désormais, seul(e)s les admins sauront qu’un membre a quitté un groupe". Une fonctionnalité qui va faire du bien aux états d'âmes des 2 milliards d'utilisateurs que compte l'appli dans plus de 180 pays.