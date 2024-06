On affirmait il n'y a pas si longtemps que la jeunesse était adepte du "no sex"... Et si on se trompait ? Il semblerait plutôt que la vie affective et sexuelle des 18-29 ans prenne de multiples formes. C'est en tout cas ce que révèle l’enquête "Envie" de l'Ined, qui livre ses premiers résultats sur les relations intimes de plus de 10.000 jeunes.

D'un côté, il y a ceux qui présagent "la mort du couple" et de l'autre, ceux qui annoncent une jeunesse devenue prude ou prudente. Et si finalement, ces discours étaient réducteurs, ou même faisaient fausse route ? Car, à en croire l’enquête "Envie" de l'Ined, la première en France à s’intéresser spécifiquement à la sexualité des 18-29 ans, les jeunes adultes vivent différentes formes de relations intimes.

Menée au cours des 12 derniers mois auprès de 10.000 jeunes, elle révèle en effet que le couple occupe chez cette génération une place centrale, mais coexiste avec des histoires éphémères et des relations qui brouillent les frontières entre amitié et sexualité. "La vingtaine est ainsi devenue une période d’expérimentation relationnelle au cours de laquelle les jeunes ne pensent pas forcément à 's’installer'. En démographie et en sociologie, on parle d’une 'jeunesse sexuelle'", souligne cette étude.

4 jeunes sur 5 ont connu au moins une relation dans l’année

En quoi consiste cette "jeunesse sexuelle" ? Quelle est la nature des relations à ces âges ? Selon l'enquête "Envie", elles prennent au moins trois formes : aux "relations de couple" (cohabitant ou non) et aux "histoires d’un soir", s’ajoutent d’autres types de relations que les jeunes qualifient de diverses manières ("sexfriend", "plan cul", "amitié avec un plus", "flirt", "aventure", etc.) et que l'on appellera "relations suivies".

Au total, quatre jeunes adultes sur cinq (79%) ont connu au moins un de ces trois types de relation au cours des 12 derniers mois. Certains en ont connu deux, voire les trois types (19%), mais la majorité n'en ont connu qu'un seul (60%), c’est-à-dire soit un ou plusieurs couples, soit une ou plusieurs histoires d’un soir, soit une ou plusieurs relations suivies. Enfin, 21% des jeunes adultes n’ont connu aucune de ces relations dans l’année. C'est plus souvent le cas des hommes (24%) et surtout des personnes non binaires (38%) que des femmes (17%), apprend-on.

Couple, histoires d'un soir ou "sex friend"

Pour autant, l'enquête affirme que le couple reste la forme relationnelle dominante, puisque deux tiers des jeunes adultes déclarent avoir été en couple au cours des 12 derniers mois, que cette relation soit terminée ou toujours en cours au moment des travaux menées par l'Ined. Cependant, la conjugalité entre 18 et 29 ans est peu "installée" et rarement institutionnalisée, apprend-on. En outre, parmi cette classe d'âge, 21% disent avoir connu une histoire d’un soir au cours des 12 derniers mois. L’expérience est particulièrement courante parmi les personnes ayant vécu une séparation dans l’année.

Par ailleurs, l'étude révèle qu'une histoire d’un soir "vient rarement seule", contrairement aux deux autres types de relations. Celles et ceux en ayant fait l’expérience au cours des 12 derniers mois en ont généralement vécu plusieurs – deux (21%), trois à cinq (27%) ou six et plus (20%) – plutôt qu’une seule (32%). Les "histoires d'un soir" se définissent aussi par un certain détachement, car la plupart des jeunes interrogés sur leur partenaire d'un soir se disent "pas du tout" amoureuse ou amoureux (65%) ou "pas vraiment" (21%).

Enfin, la troisième catégorie de relations, dites suivies, se distingue des couples sans pour autant être des histoires d’un soir. Si les termes utilisés pour les nommer diffèrent (les hommes parlent plus volontiers de "plan cul" alors que les femmes décrivent davantage ces relations comme "de l’amitié avec un plus", par exemple), elles partagent le fait d’être bien plus brèves que les couples, mais plus longues que les histoires d’un soir. Au total, 15% des jeunes adultes ont connu ce type de relations.

Les lieux de rencontre plus prisés que les applications

Une autre idée reçue pourrait bien voler en éclats, car la jeunesse n'est adepte du virtuel que jusqu'à un certain point. En effet, selon l'enquête "Envie", les lieux d’études ou de travail sont les premiers lieux de rencontre (46%), notamment pour les couples, suivis des lieux publics (21%), tandis que les applications de rencontres occupent une place très secondaire (5%). Autrement dit, les désirs et les sentiments se dirigent principalement vers des personnes que les jeunes croisent dans leur vie de tous les jours.

Dans le détail, parmi les personnes ayant connu une relation conjugale au cours des 12 derniers mois, 34% ont rencontré leur conjoint dans un espace associé à leur activité professionnelle ou estudiantine. La proportion est semblable pour les relations suivies (31%) mais bien moindre pour les histoires d’un soir (18%). "Partager le lieu de travail ou d’études veut aussi dire partager des connaissances, et implique de se revoir souvent, ce qui n’est pas forcément souhaité dans le cas des rencontres éphémères", admet l'étude.

Les lieux publics sont également propices aux rencontres, surtout les bars, les boîtes de nuit, les concerts et les festivals.

Mais aussi, dans une moindre mesure, la rue, les commerces et d’autres espaces publics. C’est particulièrement le cas des

histoires d’un soir. Parmi les personnes ayant connu ce type de relation dans les 12 derniers mois, 30% ont rencontré le

partenaire en question dans un lieu public, généralement festif.

Enfin, concernant les applications de rencontres, les relations qui s’y engagent sont plus souvent passagères : 21% des jeunes

adultes ayant connu une histoire d’un soir au cours des 12 derniers mois ont rencontré leur partenaire via une application de rencontres, soulignent ces travaux de l'Ined.