Après 150 ans de recherches, un village néolithique découvert par des archéologues dans la Marne

L'aboutissement d'une longue recherche. D'une très longue recherche. 150 après la découverte de premiers silex, les traces d'un village ont été mises au jour, durant l'été, dans le vaste site néolithique des Marais de Saint-Gond (Marne). Selon le chercheur au CNRS Remi Martineau, qui a localisé le village avec son équipe, il s'agit du "dernier morceau du puzzle qui nous manquait".

Dans la région des Marais de Saint-Gond, 15 grandes carrières de silex avaient déjà été identifiées sur 450 hectares. Par ailleurs, plus de 130 hypogées, des constructions funéraires collectives souterraines, sont également recensées. Cinq allées couvertes mégalithiques, dix polissoirs pour les haches et des champs cultivés par écobuage ont également été localisés depuis la découverte des premiers silex il y a un siècle et demi.

Cette nouvelle trouvaille permet de passer un cap dans la compréhension de "l'organisation économique, sociétale et territoriale du Néolithique", poursuit l'archéologue selon qui il n'y a "pas d'équivalent" d'un tel ensemble en Europe.

La découverte de ce village du Néolithique récent (-3500/-3000), a eu lieu au cœur de l'été, lorsqu'un fossé d'implantation d'une palissade a été précisément identifié à Val-des-Marais, dans le sud de la Marne. Dans la foulée, un premier bâtiment, accolé à l'intérieur de l'enceinte, contre une grande fosse à détritus de 20 m de diamètre, avait été dégagé, ainsi que des puits à l'extérieur. Selon une évaluation archéologique achevée récemment, l'enceinte préhistorique enserre un espace estimé, pour l'heure, à un hectare.