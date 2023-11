Après 27 ans d'interruption, le public va de nouveau pouvoir assister à la relève de la Garde républicaine à l'Élysée

Durant cette relève, "deux sections de 16 militaires (...) défileront le long de l’avenue de Marigny et de la rue de l’Élysée pour se croiser devant la grille d'honneur du Palais de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré. Après un échange de saluts militaires et de consignes entre les deux chefs de section, les effectifs de la garde montante pénétreront dans la cour d'honneur du Palais, au pas cadencé, avant de prendre leur poste pour les prochaines 24 heures", a détaillé la présidence.

"La République, c’est une continuité et des cérémonials, notamment autour de notre armée. Renouer avec cette tradition perdue, c’est s’ancrer toujours plus dans cette continuité", a par ailleurs expliqué un conseiller de l'Élysée auprès de RTL. La Garde républicaine comprend quelque 3400 effectifs. Une grande relève de la Garde avait été mise en place devant l'Élysée entre 1909 et 1996, tous les jours à 7h45.