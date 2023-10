Après l'attaque à Arras : le lycée Gambetta renommé du nom de l'enseignant Dominique Bernard ?

"Nombreux sont les habitants, et en particulier les lycéens, à me demander de réaliser un geste fort et éternel en la mémoire de Dominique Bernard", a indiqué l'édile. Ce dernier a ainsi proposé de renommer le lycée Gambetta du nom de l'enseignant. "Il s'agirait pour Arras et la France de ne jamais oublier, de montrer que nous sommes debout et d'affirmer que nous ne céderons jamais face à l'obscurantisme", écrit le maire.