Après des propos tenus par un imam, la Grande mosquée de Paris "s'inscrit en faux"

Invité sur BFM TV, l'imam de la Grande mosquée de Paris Abdelali Mamoun a demandé des "éléments" de précision au sujet des actes antisémites en France. Le recteur de la mosquée s'est rapidement désolidarisé de ses propos. Depuis le 7 octobre, plus de 1500 actes ou propos à caractère antisémites ont été déplorés dans l'hexagone.

Invité à s'exprimer sur le plateau de BFM TV, l'imam de la Grande mosquée de Paris s'est exprimé au sujet de la recrudescence des actes à caractère antisémites lors de ces dernières semaines en France. Au cours de cet entretien, Abdelali Mamoun a alors demandé "où sont" les quelque 1500 "actes antisémites qu'il y a en France ?".

"J'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous soyons solidaires" des juifs de France, a-t-il ajouté, avant de préciser son propos. "Je ne dis pas que les chiffres sont faux, mais ils ne sont pas dévoilés, pas apparents", a-t-il souligné. Il a alors appelé de ses vœux non "pas des preuves" mais "des éléments", tels que "telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé ou a subi des menaces verbales".

La Grande mosquée de Paris se désolidarise

En plateau, cette sortie a été accueillie avec certaine perplexité. "Globalement, vous avez un doute ?" sur la véracité des actes antisémites, a ainsi été relancé l'imam. "Non", a répliqué le représentant de la Grande mosquée de Paris, certifiant que "pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, ne nous contentons pas de chiffres qui sont diffusés".

Ce mardi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fourni à l'antenne d'Europe 1 des chiffres actualisés au sujet des actes et propos antisémites sur le territoire français. Au total, 1518 actes ont été déplorés depuis le début de la guerre Israël-Hamas, le 7 octobre. Il s'agit d'un chiffre trois fois supérieur à celui enregistré sur l'ensemble de l'année 2022. Dans le même temps, le ministre a fait savoir que les forces de l'ordre ont procédé à près de 600 interpellations, en lien avec ces signalements.

Sur X, réagissant aux propos de l'imam Mamoun, le ministre de Beauvau a plus tard dénoncé des "insinuations très choquantes" avant de publier le "détail des actes anti-religieux", faisant état de 1762 faits antisémites, 564 faits antichrétiens et 131 faits antimusulmans.

À la mi-journée, la Grande mosquée de Paris a fait savoir par le biais d'un communiqué qu'elle se désolidarisait des propos d'Abdelali Mamoun, contre lesquels elle "s’inscrit en faux". Le recteur de la mosquée, Chems-Eddine Hafiz, a tenu à apporter des précisions : "Contrairement aux propos en question, la Grande Mosquée de Paris ne nie pas, ne minimise pas et ne relativise pas l’ensemble des actes antisémites survenus en France ces dernières semaines", a-t-il assuré. Son institution, poursuit-il, "a une confiance totale dans les chiffres diffusés par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer" et "déplore vivement la recrudescence des actes antisémites", la condamnant "totalement".