Après le loto et les jeux à gratter, le poker bientôt proposé par la Française des Jeux

Une petite révolution. La Française des Jeux a obtenu un agrément de la part de l'Autorité nationale des jeux, afin de pouvoir proposer des "jeux de cercle en ligne", autrement dit du poker, selon une décision publiée au Journal officiel ce mardi 1er novembre.

La société titulaire du monopole des jeux de loterie et autres paris sportifs avait indiqué, par le passé, vouloir se renforcer dans des activités, où elle n'était pas encore présente, comme "les paris hippiques et le poker". Une ambition désormais autorisée par l'autorité régulatrice. Par ailleurs, la Française des Jeux est, par ailleurs, entrée en négociation exclusive depuis septembre pour acheter ZEturf, "deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne" derrière PMU et existant - de manière légale - depuis 2010 et l'octroi d'un agrément.