Après le versement de l’allocation de rentrée scolaire, quelles aides doivent encore être versées aux familles ?

La rentrée approche, tout comme les dépenses qui vont avec. En plus des aides déjà existantes, les parlementaires ont voté au début du mois d'août une série de mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des Français, dont certaines seront versées dans le courant du mois de septembre. En plus de la traditionnelle allocation de rentrée scolaire, dont la majorité de l'enveloppe a été distribuée aux bénéficiaires ce mardi 16 août, à quelle(s) aide(s) pourront prétendre les familles les plus en difficulté ?