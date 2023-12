Après les huîtres d'Arcachon, des coquillages du Calvados interdits à la consommation

La commercialisation de coquillages provenant de Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay a été interdite par la préfecture du Calvados. En cause : plusieurs cas de gastro-entérite aigüe. C'est encore une mauvaise nouvelle pour la filière ostréicole, alors que les huîtres du Bassin d'Arcachon ont été interdites à l'approche du Nouvel An.

C'est un nouveau coup dur pour les ostréiculteurs à l'avant-veille du réveillon du Nouvel An. Il touche, cette fois, la Normandie. Après l'interdiction à la vente temporaire des huîtres du Bassin d'Arcachon (Gironde) à la suite de "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives", la commercialisation de coquillages provenant de Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay, dans le Bessin, a été interdite par la préfecture du Calvados.

"À la suite des signalements de cas de toxi-infections alimentaires collectives dont les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aigüe, le préfet du Calvados a décidé d'interdire temporairement la commercialisation et la mise à la consommation humaine des coquillages provenant des secteurs de Grandcamp-Maisy et de Géfosse-Fontenay", indique ce vendredi la préfecture du Calvados sur le réseau social X. La pêche de loisir de coquillages est également interdite, précise-t-elle. "Ces mesures seront levées dès lors que la qualité sanitaire des coquillages sera redevenue pleinement satisfaisante", ajoute la préfecture.

Un important parc ostréicole

L'interdiction temporaire de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages concerne les zones de production n°14-160 "Grandcamp-Maisy Est" et n°14-161 "Grandcamp-Maisy Ouest et Géfosse-Fontenay" située à l’ouest du Calvados, indique la préfecture dans un communiqué. C'est dans cette zone que sont notamment produites des moules, des coques et des huîtres. Certaines sont connues, comme les huîtres d'Isigny. L'office de tourisme d'Isigny Omaha rappelle que "les parcs ostréicoles et le port de pêche de Grandcamp-Maisy sont parmi les plus importants" de la Normandie.

Par ailleurs, "les lots de coquillages récoltés sur ces zones doivent être retirés de la vente" et "il est demandé aux personnes qui détiendraient des coquillages provenant de ces zones de ne pas les consommer et de les rapporter aux points de vente", détaille la préfecture du Calvados. "On contacte tous nos clients", explique auprès de France Bleu Pauline Léger, de la société Léger Frères basée à Grandcamp-Maisy. "On rappelle tous les lots vendus depuis le 18 décembre s'ils n'ont pas déjà été consommés."

De leur côté, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, privés de ventes pour le Nouvel An en raison d'intoxications alimentaires, estiment leurs pertes à quelque 8 millions d'euros et envisagent de porter plainte s'ils ne sont pas indemnisés en partie. "Aujourd'hui, c'est un sentiment d'injustice qui règne parmi nous", affirme Olivier Laban, président du Comité régional de conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA).