Après un changement de rémunération, grève nationale des livreurs Uber Eats les 2 et 3 décembre

Uber Eats a lancé un nouveau système de tarification dans l'Hexagone qu'Union Indépendants accuse de provoquer une "baisse drastique de la rémunération", estimée de 10% à 40% "par rapport à la grille tarifaire précédente".

"Si ce changement peut faire varier certaines courses à la hausse ou à la baisse, il ne vise pas à diminuer la rémunération moyenne par course", s'est défendue la plateforme auprès de l'AFP. Avignon, Lille et Rouen, les trois villes pilotes où l'expérimentation a été lancée, "la rémunération moyenne des courses (...) est restée stable avec une augmentation moyenne du revenu par course de 1,4%", a-t-elle assuré. "Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une évolution globale du système tarifaire d’Uber Eats à travers le monde", selon Uber Eats.