Arabie Saoudite : Afnan Almarglani, première femme à devenir monitrice de course automobile

Jusqu'à tout récemment, l'Arabie Saoudite était le dernier pays au monde à interdire aux femmes de conduire. Une interdiction levée en 2018. Quatre ans après, une Saoudienne de 35 ans, Afnan Almarglani, a réussi à se faire une place dans le monde de la course automobile jusqu'à devenir la première femme monitrice certifiée en autocross, un sport automobile sur terre battue.

Cette ancienne ingénieure biomédicale s'est découvert une passion pour les sports de conduite en participant à une course de karting, au moment où le gouvernement avait autorisé les femmes à prendre le volant. "C'était une expérience formidable, et je me suis dit : pourquoi ne pas essayer d'apprendre le rallye ? Je me suis donc entraînée et j'ai progressé, en passant du karting à l'autocross", raconte-t-elle à l'AFP. D'après Arab News, c'est en jouant à des jeux vidéos de course automobile avec son frère qu'elle tire sa fascination pour les voitures.

Avant de s'illustrer elle-même, une fois adulte, dans plusieurs compétitions : "j'ai participé au premier championnat féminin d'autocross et j'ai remporté la deuxième place lors des qualifications", a-t-elle rapporté auprès du quotidien anglophone publié en Arabie saoudite. La jeune femme a aussi pris part à des championnats locaux, organisés à travers ce pays qui héberge régulièrement de nombreux évènements automobiles, notamment de Formule 1.