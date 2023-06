ArcelorMittal : l'aciérie de Fos-sur-Mer à l'arrêt après l'exposition des salariés à des produits toxiques

"Ces dernières semaines, un dialogue soutenu avec l'inspection du travail et les élus du personnel a permis d'enrichir ce plan d'actions qui a été inscrit à l'agenda et soumis à consultation du CSE (comité social et économique) extraordinaire" vendredi, où il a "recueilli l'avis favorable du CSE ainsi que du médecin du travail", poursuit le communiqué d'ArcelorMittal.

"En conséquence, nous estimons que la décision de suspendre l'activité de l'aciérie et, par conséquent, celle de l'ensemble du site est infondée et disproportionnée. Nous étudions en ce moment toutes les possibilités de recours", poursuit l'entreprise. "En parallèle, nous démarrons dès aujourd'hui la préparation de la mise à l’arrêt de l'aciérie et des installations du site, dans les meilleures conditions de sécurité et d'environnement possibles", conclut le texte.

L'usine provençale du deuxième sidérurgiste mondial est capable de produire quatre millions de tonnes d'acier par an. Elle est, par ailleurs, classée parmi les sites industriels français générant le plus de gaz à effet de serre et de polluants. Et ce, en dépit des travaux de modernisation entrepris par le sidérurgiste ces dernières années.