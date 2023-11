Argent de poche : malgré l'inflation, les parents sont de plus en plus généreux

Selon les parents, interrogés par le JT de TF1, il n'est pas question de sacrifier ce petit budget dédié à leurs rejetons. "Si je réduis, quand je regarde, c'est pas là-dessus. Pas pour lui en tout cas", lance tout de go une mère de famille, dans la vidéo en tête de cet article. Toujours selon les données de la start-up, ils sont aussi plus nombreux à recevoir de l'argent de poche en 2023. Cette année, les adolescents sont 57 % à recevoir de l'argent régulièrement. C'est sept points de plus qu'en 2022.

Par ailleurs, ce baromètre fait ressortir certaines particularités géographiques. Les mieux dotés sont ainsi les jeunes Corses, avec en moyenne 49 euros par mois. Ils arrivent loin devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (38,90 euros) et l'Île-de-France (38,10 euros). A l'inverse, les enfants normands reçoivent en moyenne 28,40 euros.

Et des différences existent également au sein même des familles. "Les petites filles reçoivent en moyenne 7 euros de moins par mois que les garçons et cet écart va aller croissant avec l'âge des adolescents. C'est pas une volonté du parent de mettre un montant différent, mais in fine les garçons reçoivent plus parce qu'ils demandent plus, parce qu'ils vont être plus dans la négociation", explique Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay.