Armistice du 11 novembre : les trois quarts des Français se disent "patriotes"

Selon ce même sondage, 59 % des moins de 25 ans se disent patriotes contre 66 % des 25-34 ans et 74 % des 35-49 ans. Pour les personnes plus âgées, ce sentiment semble plus fort, avec 80 % pour les 50-64 ans et 86 % pour les 65 ans et plus. Enfin, en politique, 62 % des sympathisants EELV et 65 % des sympathisants LFI se disent patriotes contre 89 % pour les LR et 96 % pour les sympathisants des mouvements les plus à droite, comme Debout la France et Reconquête.