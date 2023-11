Arnaque "wash wash" : en quoi consiste cette escroquerie aux faux billets de banque ?

En matière d’escroquerie, des délinquants peuvent faire preuve d’une grande imagination. Ces dernières années, plusieurs cas d’arnaque "wash wash" ont été recensés. Il s’agit de faire passer des morceaux de papier noir pour des billets de banque avec un scénario bien ficelé.

Depuis 2020 et la pandémie, les services de police et de la répression des fraudes ont constaté une hausse significative des escroqueries. Fausses annonces, "fishing", fausses mises en examen… Les méthodes des délinquants sont nombreuses et variées. Plusieurs cas d’arnaque "wash wash" ont été relevés en France et dans d’autres pays d’Europe. Cette méthode n’est pas vraiment nouvelle, mais de plus en plus signalée. Elle est basée sur une technique bien connue auquel vient se greffer un système de fausse monnaie. On parle aussi d’arnaque aux "billets noirs".

Billets teints et produit miracle

L’escroquerie "wash wash" suit le principe de l’arnaque à la nigériane. Elle consiste à faire croire à une personne que l’on dispose d’une forte somme d’argent ou d’un trésor quelconque. L’escroc promet une part de son magot, mais qui ne sera remise qu’après une avance, bien réelle, nécessaire pour le blanchir ou lui faire passer la frontière. Mais le "wash wash" va plus loin avec une mise en scène précise.

L’individu affirme avoir une grosse somme en billets de banque, mais avoir dû les couvrir d’une substance noire pour passer la douane ou les conserver. Il n’hésitera pas à faire une démonstration avec de vrais billets noircis et parviendra à leur rendre leur aspect normal grâce à un produit miracle. Une fois les victimes convaincues, l’escroc leur remettra de simples papiers noirs découpés au format de billets de banque, et leur fera souvent payer une fortune le prétendu produit magique, forcément introuvable en France.

Quelles sont les méthodes des escrocs au « wash wash » ?

La méthode peut paraître grossière et facile à débusquer. Ce serait sous-estimer l’ingéniosité de certains malfaiteurs. En effet, ils vont d’abord passer du temps à mettre leur victime en confiance avant de leur proposer la solution miracle. L'arnaque se base sur un réflexe très humain. L’appât du gain et l’avancée des négociations rendent la victime moins méfiante lorsque les conditions changent, alors même qu’elle n’aurait sûrement pas accepté s’il avait immédiatement été question de billets noirs et de produit miracle.

En 2021, un couple du Loiret avait ainsi été abordé pour l’achat d’un bien immobilier. L’acquéreur se disait prêt à verser devant notaire près de 190 000 euros. Il ne proposait de régler "que" 40 000 euros en billets noircis. Le couple a d’abord accepté, jusqu’à ce que l’homme propose de leur vendre le produit magique plutôt que de leur donner de vrais billets. Il misait sur le fait que les victimes ne voudraient plus annuler une vente qui semblait assurée. Dans d’autres cas, les malfaiteurs créent de faux documents censés prouver la réalité de leur richesse, là encore pour rassurer la victime. Ces papiers sont prétendument issus d'une banque ou d'un organisme étranger, ce qui rend leur authentification bien plus difficile.