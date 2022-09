Arnaques : alerte sur une vague de faux SMS de livraison de colis

De nombreux Français ont reçu depuis ces derniers mois des SMS ou des courriels pour annoncer la livraison imminente d’un colis ou l’attente d’instructions pour le livrer alors qu’il n’avait rien commandé. Et face à l’augmentation croissante du nombre de faux SMS et faux courriels, le dispositif national d'assistance aux victimes de cyber malveillance et de sensibilisation aux risques numériques vient mettre en garde les Français en leur expliquant les pièges utilisés par les arnaqueurs.

Ces derniers ont pour objectif principal de vous dérober des informations personnelles et les numéros de vos comptes bancaires pour en faire un usage frauduleux. Le site gouvernemental a d’ailleurs déclaré qu’il avait remarqué que l’été 2022 avait été frappé par une campagne agressive de messages frauduleux qui semblaient venir de La Poste, Colissimo, DPD, Chronopost, UPS.