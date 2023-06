Arnaques à la protection des données personnelles : comment ne pas se faire piéger en cas d'appel ou de courrier suspects

Plus généralement, l’organisme rappelle qu’il ne faut jamais procéder "au versement d’une somme d’argent sous la menace d’une sanction financière ou d’une action contentieuse". Elle conseille, au contraire, de prendre "le temps de vérifier, même dans l’urgence et sous la pression, l’identité de votre interlocuteur et la cohérence de la situation" et de sensibiliser "l’ensemble de vos services et personnels à ce risque d’arnaque".