Assassinat de Samuel Paty : l'idée de renommer à son nom le collège où il enseignait a-t-elle été abandonnée ?

Mickaëlle Paty a expliqué devant la commission qu'elle et ses proches avaient accueilli favorablement une telle initiative symbolique, mais que "dans la réalité, rapidement, on n'a vu que des personnes s'y opposaient". Elle a ainsi évoqué face aux sénateurs les réserves du "personnel sur place, qui était un peu dans la crainte". Cette retenue, plusieurs médias l'ont évoquée au cours des dernières années. Il était ainsi fait mention d'une émotion toujours très vive au sein de la communauté éducative, ainsi que de points de vue divergents sur la pertinence d'un renommage. "On ne peut pas imposer à nos enfants de rebaptiser leur collège du nom d'un drame", glissait au Monde en 2021 une représentante de parents d'élèves. "On a besoin de tout sauf de décisions précipitées, nous avons besoin de temps pour penser et construire un geste mémoriel cohérent", ajoutait-elle, assurant qu'elle se montrait tout à fait ouverte à l'idée d'un hommage.