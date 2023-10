Assassinat de Samuel Paty : un hommage prévu lundi dans les écoles

Ce temps d'hommage "est l'occasion de faire prendre conscience de ce qu'est l’esprit critique, l’importance de la démarche scientifique, fondée sur les faits et leur observation. La confrontation des faits, des représentations et des idées permet de se forger un avis éclairé sur les sujets les plus sensibles", assure Eduscol. Et d'ajouter : "Des documents (poésies, discours, littérature, textes de réflexion et documents iconographiques) accompagnés de pistes d'analyse et de propositions d'activités en lien avec la liberté d’expression, les valeurs de la République et le rôle de l'École peuvent aussi servir de supports pour ce temps de réflexion".