Comment dresser son chien : les 5 premiers gestes à lui apprendre

Lorsque vous commencerez à promener votre chien en dehors de votre terrain, celui-ci devra apprendre à marcher à vos côtés et à garder cette position durant toute la balade. Naturellement, le chien est attiré par mille et une odeurs et peut tirer sur sa laisse ou rester en arrière. Avec cet ordre, vous maîtriserez ses mouvements et garantirez sa sécurité.