Assises de la parité 2022, pour accélérer l’égalité homme-femme

Des entreprises aux salaires inégaux entre hommes et femmes pointées du doigt, des lois pour inciter le monde du travail à intégrer des femmes dans les conseils d’administration, des quotas en politique… Les initiatives en faveur de la parité homme-femme ne manquent pas. Pourtant, la société canote et traîne. Dès la mi-novembre, les femmes ne reçoivent plus de salaire, peu d’entre elles dirigent des entreprises boursières du CAC40, certains patrons refusent de les recruter si elles envisagent une grossesse et l’Assemblée nationale nouvellement élue ne compte que 37 % de femmes.

La troisième édition des Assises, organisée ce mardi 28 juin entièrement sur Internet, vise à remobiliser les acteurs et leur donner un nouvel élan. "Depuis la fin de la crise sanitaire, de nombreux changements sont apparus dans la sphère économique et sociale. Malgré des évolutions positives, si rien ne change, il faudrait attendre plus de 30 ans pour atteindre la parité", regrette la section française de l’International Women’s Forum. Déclarée grande cause du quinquennat par la présidence de la République et sous l’impulsion de la nomination d’Élisabeth Borne en qualité de Première Ministre, la parité devient une priorité pour cette société de progrès.