Assises de la parité 2023 : transformer les salariés en acteurs de l’égalité homme femme

Les préjugés ont la vie dure. Dans les magasins de bricolage, contrairement à ce qu’on imagine, on trouve autant de femmes que d’hommes, se réjouit Gino Balderacchi : "C’est une tendance que l’on observe surtout depuis la réouverture des magasins post covid. Ce moteur de changement donne du poids à notre politique de diversité et assoit notre discours en interne. Nous voulons dans les rayons des salariés qui ressemblent à nos clients pour optimiser l’expérience en magasin." C’est la première fois que le groupe d’enseignes de bricolage intervient aux assises de la parité. Proactive, l’entreprise a pris son temps avant de contacter les organisateurs pour leur demander de participer. Présents à la table ronde sur le sexisme ordinaire et à celle sur la réussite des femmes en entreprises, Kingfisher n’entend pas faire de la figuration : "On a mis en place un système de mentoring pour aider les femmes à évoluer dans le groupe, on reste attentif aux demandes de souplesse horaires et on cherche à mettre en place des actions plus fortes. On aimerait se comparer aux autres et retenir les bonnes pratiques. On n’envisage pas seulement d’écouter, mais également d’intégrer tout ce qui correspond à notre plan d’action."

Gino Balderacchi prend également conscience qu’il faut raconter autre chose à ses clients : "On commence à changer notre manière de communiquer, notamment à travers les réseaux sociaux. On va prochainement mettre en ligne un film pour mettre en avant la diversité et l’importance des différences", décrit le DRH. Même si aucune demande ne lui a été remontée à ce sujet, il imagine que certaines salariées peuvent souffrir de règles très douloureuses. "Nous devons nous adapter", conclut le responsable.