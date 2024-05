Jailadalle : alerte sur la hausse de la précarité chez les étudiants, un appel aux dons lancé

L'association Linkee tire la sonnette d'alarme face à l'aggravation de la précarité étudiante en France. Sous le hashtag #Jailadalle, elle a lancé une campagne d'appel aux dons. Et invite les jeunes à publier sur les réseaux sociaux des photos de leur frigo vide pour rappeler que "la pauvreté étudiante n'a pas disparu".

C'est un appel à la "mobilisation nationale". Ce lundi 20 mai, l'association d'entraide alimentaire étudiante Linkee tire la sonnette d'alarme sur la précarité qui touche les jeunes. Inflation, augmentation du coût de l'énergie, effet à retardement de la crise sanitaire : selon l'organisation, aujourd'hui, 79% des étudiants précaires ne mangent pas à leur faim. Pour sensibiliser sur cette pauvreté, Linkee a décidé de lancer le hashtag #Jailadalle ainsi qu'une campagne d'appel aux dons, pour répondre à l'augmentation des distributions de repas.

L'association invite les jeunes à utiliser le mot-clé pour publier sur les réseaux sociaux des photos de leur frigo vide, afin de rappeler que "la pauvreté étudiante n'a pas disparu". En effet, selon une étude publiée par l'association en février dernier, auprès plus de 5000 jeunes bénéficiant de l'aide alimentaire, trois étudiants précaires sur trois ont moins de 100 euros par mois de reste à vivre pour s'alimenter, se soigner, s'habiller et se cultiver. Par ailleurs, un étudiant sur cinq envisage ou a envisagé d'arrêter ses études à cause de difficultés financières, selon Linkee.

Entre 2022 et 2023, la distribution de repas pour les étudiants en difficulté a plus que doublé, selon les chiffres de l'association, passant d'un million il y a deux ans à 2,3 millions l'an passé. Mais "malgré les efforts considérables de la communauté bénévole, la précarité alimentaire des étudiants persiste et se développe", souligne Linkee. Un porte-parole de l'organisation a même affirmé que pour cette année, entre quatre à cinq millions de demandes avaient déjà été enregistrées sur les plateformes d'inscription pour bénéficier d'une aide alimentaire.