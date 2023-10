Attaque à Arras : une minute de silence lundi à 14 heures dans tous les établissements scolaires

Après l’attentat terroriste qui a fait un mort et trois blessés vendredi dans un collège-lycée d’Arras (Pas-de-Calais), Gabriel Attal a annoncé samedi qu’"un moment d’union et de recueillement" se tiendra lundi 16 octobre dans chaque classe des écoles, collèges et lycées, partout en France. Tous les établissements scolaires devaient déjà commémorer ce lundi les trois ans de l’assassinat de Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géographie, tué près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine en 2020. Ce nouveau drame, qui survient trois jours avant ce triste anniversaire, donnera lieu à un temps d'échange ainsi qu'à une minute de silence en mémoire aux deux professeurs assassinés.