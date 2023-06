Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 8 juin

▶️ REPORTAGE - Barrage détruit en Ukraine : la course contre-la-montre

À Kherson, l'eau monte depuis la destruction du barrage de Kakhovka. Dans certains quartiers, seuls les toits des maisons émergent encore des flots. Nous avons suivi des policiers et secouristes qui circulent en bateau pour venir au secours des personnes les plus faibles. Une course contre contre-la-montre, alors que le niveau de l'eau progresse d'un à deux centimètres toutes les demi-heures.

▶️ Menhirs détruits pour construire un Mr. Bricolage : 5 questions pour comprendre la polémique

Que s'est-il passé ? La question est sur toutes les lèvres à Carnac (Morbihan) depuis l'annonce de la destruction récente d'une quarantaine de petits menhirs pour construire un magasin Mr. Bricolage. Face à l'émoi suscité, la commune et la direction de l'enseigne assurent "regretter" cette situation, cette dernière soulignant qu'elle aurait fait autrement si elle "avait su". L’intérêt historique du site était pourtant connu depuis plusieurs années, et ce bien que sa valeur archéologique et patrimoniale réelle fasse aujourd'hui débat.

▶️ Prix des péages : comment bénéficier de la réduction proposée par les sociétés d'autoroutes ?

Un coup de pouce pour les vacances. Deux des principaux opérateurs, Vinci Autoroutes et APRR-AERA, ont annoncé mercredi des ristournes sur leurs tarifs, respectivement de 20 et 25%. Des remises sous conditions, destinées aux utilisateurs de chèques-vacances titulaires d’un badge de télépéage. On vous explique comment faire pour en bénéficier.