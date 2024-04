Attaque contre Israël : Darmanin demande un renforcement de la sécurité devant les lieux de culte et écoles juifs

Le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs, ainsi que devant les écoles confessionnelles. Une décision prise au lendemain de l'attaque menée par l'Iran contre Israël. Et en prévision des fêtes de Pessah.

Le ministre demande aux préfets de prévoir une présence "statique et visible" des forces de l'ordre sur "les lieux et édifices les plus sensibles ou emblématiques". Et de mettre en place, devant les écoles confessionnelles à partir de lundi, "des gardes statiques systématiques aux heures d'entrée et sortie des élèves".