Attaques d'orques, Zaporijia... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Utilisé en cuisine pour les siphons à chantilly et en médecine comme analgésique, le protoxyde d'azote, plus communément appelé gaz hilarant, est utilisé à des fins récréatives depuis plusieurs années. Le 20H de TF1 a mené l’enquête sur cette substance addictive aux conséquences parfois mortelles, dont le trafic développe. Un ancien accro à cette substance et la mère de Yohan, mort à 19 ans après avoir inhalé du protoxyde d’azote, témoignent.