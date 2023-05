500 cas d'atteintes à la laïcité à l'école en mars, selon Pap Ndiaye

Les chiffres sont en hausse. Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a indiqué ce dimanche qu'"environ 500 cas" d'atteintes à la laïcité avaient été recensés au mois de mars. Ce baromètre recense à la fois le port de signes et tenues religieux, les provocations verbales, la contestation d'enseignement, le refus des valeurs républicaines et les revendications communautaires dans les quelque 59.260 écoles, collèges et lycées français.