Atteintes à la laïcité : une rentrée scolaire marquée par des "phénomènes exceptionnels", suivie d'un net recul

Les signalements d'atteintes à la laïcité à l'école ont enregistré une forte hausse en septembre et octobre, en raison de "phénomènes exceptionnels", annonce ce jeudi le gouvernement. Des signalements en net recul dès le mois de novembre.

L'heure du bilan pour les atteintes à la laïcité. Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation a dressé ce jeudi le bilan des signalements d’atteintes à la laïcité à l’école de ces trois derniers mois. Les deux premiers mois de l'année scolaire 2023/24 "ont été marqués par des circonstances particulières", souligne le ministère : "l'interdiction du port de l'abaya et du qami en septembre et l'attentat contre Dominique Bernard, suivi des sanctions liées aux incidents durant les hommages du 16 octobre".

En septembre, 1034 "faits d'atteinte au principe de laïcité" ont ainsi été recensés, soit une hausse de 40% par rapport à juin 2023, dernier mois d'école avant les vacances d'été. 81% de ces faits sont liés au port de signes et tenues religieux (dans près de 500 établissements au total), 4% de contestation de l'enseignement, 3% pour suspicion de prosélytisme, 3% pour refus d'activité scolaire et 9% dans d'autres contextes. Les auteurs de ces faits étaient à 89% des élèves, 6% des parents, 2% des personnels et 2% d'autres auteurs, précise le communiqué.

En octobre, 1812 faits d’atteinte au principe de laïcité ont été recensés. L'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort à Arras par un ancien élève radicalisé, le 13 octobre 2023, "et la consigne de fermeté dans le cadre de l'hommage du 16 octobre" ont "représenté des circonstances exceptionnelles", ajoute le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal.

Net recul des signalements en novembre

En novembre, aucun événement "exceptionnel", rappelle la rue de Grenelle. Les signalements sont au nombre de 460, en repli de 75% par rapport en octobre. 14% des incidents (soit 66) sont liés aux signes et tenues. Ces signalements "sont à leur plus bas niveau depuis un an", selon le ministère.

"En septembre et octobre, on constate deux événements (interdiction de l’abaya et assassinat de Dominique Bernard) qui altèrent les chiffres avec une vraie libération des signalements : c’est la fin de la censure du système (...) Quand il y a un problème, on le dit enfin, et tout remonte", analyse Gabriel Attal. "En novembre où les signalements baissent de 75% par rapport à octobre, après une hausse de 155% l’an dernier, l’abaya est à son plus bas niveau historique, et devient un phénomène ultra-minoritaire. C’est une victoire pour la laïcité", s'est-il félicité.